GERENZANO – Rifiuti di ogni tipo, plastica, cerchioni di automobili – tutto abbandonato sull’asfalto di via Montegrappa, a Gerenzano.

I trasgressori, evidentemente, non hanno potuto pensare ad altro modo di smaltire comodamente i rifiuti, dunque li hanno abbandonati in bella vista creando una vera e propria discarica a cielo aperto.

A dare la segnalazione sono i cittadini, nella speranza che il fatto possa essere visibile agli occhi delle autorità e della cittadinanza tutta, fornendo foto e denunciando la trasgressione.

“La via Montegrappa è stata dimenticata ancora una volta”, viene lamentato dai residenti che, ora, aspettano che il Comune possa intervenire e rimuovere la sporcizia e i rifiuti, che dovranno essere trasferiti nella piazzola di raccolta differenziata.

Non sarà facile rintracciare i colpevoli di questa discarica abusiva, che, nel caso dovessero essere individuati dalle autorità, rischierebbero una salata sanzione pecuniaria.

(foto: la discarica a cielo aperto comparsa in via Montegrappa a Gerenzano, scattata da una cittadina)

04092020