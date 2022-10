x x

CISLAGO – Dopo più di due anni sono iniziati i lavori per la realizzazione del secondo lotto di ampliamento di via vecchio Bozzente, via di accesso alla piattaforma ecologica, con la realizzazione della pista ciclabile.

«Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla mia amministrazione, che tra l’altro era inserito nel programma elettorale del 2016» dichiara l’ex sindaco Gian Luigi Cartabia, che aggiunge una provocazione: «Peccato che non vedo informazioni sui lavori sulla news letter del Comune, mi chiedo il perché… Fatti non parole».

(foto: i lavori in via Vecchio Bozzente)

