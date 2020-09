Calderazzo (Pd), lancia il tutor di quartiere

SARONNO – “Realizziamo insieme un progetto che renda l’Amministrazione, qualsiasi Amministrazione, non solo quella comunale, più vicina al cittadino”. E’ la proposta che arriva dal candidato Pd Giuseppe Calderazzo.

“Ci sono tanti giovani da inserire in progetti di Servizio Civile e tanti disoccupati, giovani e meno giovani, con reddito di cittadinanza, in attesa di occupazione. Occorre dar loro la disponibilità di locali, strutture e mezzi informatici (computer, tablet, connessione internet) dove quotidianamente ricevere i cittadini che hanno bisogno di approcciare la Pubblica Amministrazione per domande, istanze, verifiche, richieste di “SPID” e moduli da riempire, il tutto su complicate piattaforme telematiche divenute in tempo di “Covid” l’unica modalità di accesso a qualsiasi ufficio. Poche risorse ma di grande efficacia: una persona che quotidianamente fa da interfaccia tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

Una utile risorsa anche per coloro che hanno poca dimestichezza con la “tecnologia”.

Questa la proposta condivisa dal Pd e dalla coalizione Airoldi sindaco.

(foto: Giuseppe Calderazzo)

09092020