Saronno e Uboldo, due incidenti: motociclista e ciclista feriti

SARONNO – E di due feriti il bilancio degli incidenti stradali avvenuti oggi nel Saronnese. Primo episodio alle 8.50 in via Roma ad Uboldo dove per una caduta accidentale dalla bicicletta è rimasta contusa una donna di 62 anni, che è stata soccorsa da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stata trasportata all’ospedale saronnese.

A Saronno alle 16 scontro auto-moto in via Don Bellavita, un uomo di 66 anni è rimasto ferito: a prendersi cura di lui l’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, che ha provveduto al trasporto in ospedale. Non è apparso in pericolo di vita ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale cittadina. Gli agenti si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e risalire anche alle eventuali responsabilità dell’incidente.

10092020