SARONNO – Anche in occasione di questa tornata elettorale, il Rotary Club Saronno propone un confronto tra i 5 candidati sindaco. La serata “Saronno sul palco – Confronto tra candidati sindaco” si terrà giovedì 17 settembre alle 20,30 al teatro Giuditta Pasta con Augusto Airoldi, Novella Ciceroni, Alessandro Fagioli, Pierluigi Gilli e Luca Longinotti, che risponderanno alle domande di Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, sul futuro della città degli amaretti.

Alla luce della situazione Covid, il Rotary ha preferito organizzare l’evento a porte chiuse con la trasmissione in streaming: “E’ stata una decisione sofferta e ponderata – spiega Paola Conti presidente del Rotary Saronno – ma essendo presenti tutti e cinque i candidati ed essendo la campagna ancora lunga, soprattutto in caso di ballottaggio, abbiamo preferito evitare ogni genere di rischio di contagio o di quarantena. Siamo però convinti che il contributo dei saronnesi sia importante, quindi abbiamo deciso di chiedere un contributo sul fronte della scelta delle domande”.

In sostanza, fino a sabato 12 settembre, sarà possibile inviare via mail ([email protected]), via whatsapp o via telegram (320 2734048) le domande che vorrete fare ai candidati sindaco.

“La serata sarà organizzata in modo da rispettare la par condicio: stesse domande a tutti i candidati, stesso tempo per ciascuno. Con la moderatrice Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, abbiamo deciso di formulare le domande considerando i temi di attualità, ma anche le richieste dei saronnesi”.

“Ovviamente – spiega Giudici, direttrice de ilSaronno – non ci sarà tempo e spazio per ogni domanda che ci verrà segnalata ma cercheremo di fare una sintesi dei diversi temi. Se poi qualche quesito interessante dovesse rimanere inevaso, saremo pronti, con la disponibilità dei candidati sindaci, ad ospitare le risposte sulle pagine de ilSaronno”.

Insomma spazio alla curiosità, alle proposte e alle richieste c’è tempo fino a sabato 12 settembre per mandare le proprie domande a via mail ([email protected]), via whatsapp o via telegram al 320 2734048.

09092020