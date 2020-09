MALPENSA – ” “Accolgo con rammarico la notizia che da ottobre Alitalia cancellerà i voli tra Malpensa e Roma Fiumicino. La cosiddetta compagnia di bandiera sceglie dunque di annullare i collegamenti tra la capitale e il principale aeroporto della Lombardia e del Nord Italia. Una scelta pessima che mal si concilia con gli ingenti aiuti di Stato, pagati anche dalle tasse dei lombardi, incassati negli anni dalla compagnia. Auspico un ripensamento: questo disimpegno è emblematico e inaccettabile”. L’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commenta così la notizia odierna relativa all’interruzione dei voli Alitalia tra l’aeroporto di Malpensa e Roma Fiumicino a partire dal primo ottobre.

(foto: Alitalia ha deciso che non collegherà più l’aeroporto varesotto della Malpensa a Roma; da molti utilizzato non solo per raggiungere la capitale ma anche in una ottica di “coincidenza” verso le altre destinazioni, anche internazionali, che vengono servite da Alitalia)

11092020