Coronavirus, il senatore Candiani in volo: “Non fermiamoci!”

SARONNO – Un messaggio contro la “psicosi” da Coronavirus: è venuto nelle scorse ore dal senatore eletto sul territorio, Stefano Candiani, esponente della Lega e tradatese. Prendere l’aereo in giorni di allarme Coronavirus: per il senatore è una prassi quotidiana. E proprio nelle scorse ore è volato dall’aeroporto di Malpensa in Sicilia.

“Impaurire la gente e creare psicosi non serve! Prese le giuste precauzioni, si continua a lavorare. Coronavirus, vinciamo noi!” il messaggio del parlamentare, ex sindaco Tradate, lanciato attraverso ai social network. Allegando una fotografia sul volo Alitalia con la “didascalia”, il relazione al selfie inserito su Facebook: “In partenza per Catania. Volo puntuale e bello pieno”. Sul tema c’era già stata nei giorni scorso una presa di posizione, invitando al buon senso, da parte dello stesso senatore leghista Candiani, sempre da un volo “interno” italiano.

(foto: il senatore di Tradate, Stefano Candiani, sul volo Alitalia dall’aeroporto di Malpensa a quello di Catania)

26022020