SARONNO – “Negli scorsi giorni la mia coalizione ha avuto un lungo e piacevole confronto con i rappresentanti dell’Associazione Commercianti Saronno. Al presidente dell’Ascom Saronno, Andrea Busnelli, al direttore, Roberto Carettoni, e al presidente del Distretto urbano del commercio, Luca Galanti, sono stati illustrati i punti del nostro programma amministrativo 2020-25, con particolare riguardo a ciò che riguarda da vicino il commercio”.

Inizia così la nota del candidato sindaco Pierluigi Gilli sostenuto da Con Saronno, Italia viva, Azione, Più Europa e Unione Italiana.

L’estrema varietà di idee e progetti della coalizione della lista civica “Con Saronno – Gilli sindaco” e della lista politica “Azione, Italia Viva, +Europa, Unione italiana” è stata presentata specificatamente su quei punti chiave che riguardano sia direttamente che indirettamente il settore del commercio e della somministrazione. Largo spazio dunque alla necessità di promuvere il lavoro, in questo la garanzia del sostegno ai negozi di vicinato -che durante il Covid hanno davvero salvato i saronnesi-, la necessità che l’amministrazione creda fermamente nel Duc e lo veda come effettivo strumento di sviluppo e promozione dell’attrattività cittadina. Si è naturalmente passati per la promozione della città anche agganciandosi a rodate esperienze milanesi lasciando spazio ad idee nate dai giovani candidati e finalizzate all’inserimento di Saronno nel ciclo virtuoso dei grandi eventi milanesi.

Dalla piena condivisione dei punti illustrati, i delegati Ascom hanno manifestato ampia curiosità e soddisfazione nella volontà di confrontarsi per il rilancio della città dialogando sulle modalità con cui le nostre liste si impegnano per l’attuazione pratica.

E’ stato un bel confronto, da cui sono vividamente emerse la disponibilità e la passione dei presidenti Busnelli e Galanti per un lungimirante sviluppo della città. Sono certo che, in caso i cittadini mi scegliessero quale loro sindaco, questa modalità di confronto sereno, fermo, arricchente e produttivo continuerà per il bene di Saronno, sulla scia della sua tradizionale operosità nel commercio.