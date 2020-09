Groane Family Walk per autismo e disabilità

LIMBIATE – Tutti in cammino con la Groane Family Walk di domenica prossima 27 settembre.

La proposta arriva dal gruppo della “Limbiate che Cammina”, guidato dall’assessore allo Sport Claudio Ceschini, che si è rimesso in marcia a pieno ritmo dopo il lockdown: in collaborazione con ANFFAS di Milano, A.A.Autismo e con il patrocinio del comune di Limbiate, per la prossima domenica è stata organizzata questa passeggiata di 4Km all’interno del parco delle Groane, una passeggiata che mira a sensibilizzare i partecipanti rispetto ai temi dell’autismo e delle disabilità.

La partenza è prevista alle 9 davanti all’azienda agricola “La Quercia” di via Valcamonica, dove basterà presentarsi senza iscrizione per partire e camminare insieme.

Sempre qui ci sarà anche il rientro, quando verrà servito un risotto in giallo cucinato nel pentolone da guinness dei primati.

