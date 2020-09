SARONNO – La campagna elettorale è stata velocissima ma lo spoglio in compenso procede a rilento. Già ieri tanti saronnesi hanno iniziato a chiedere informazioni sullo spoglio delle elezioni comunali in programma per stamattina alle 9.

In realtà però nelle prime 3 ore non è arrivato neanche un dato ufficiale. Nemmeno quella della sezione dell’ospedale che avendo pochi votanti è la prima che arriva ad ogni tornata elettorale. I rappresentanti delle liste riferiscono di qualche contestazioni ma soprattutto di lentezze nello spoglio.

I candidati hanno fatto scelte diverse: Fagioli è andato ad Origgio a vedere lo spoglio mentre a Saronno il municipio è chiuso al pubblico con una sala stampa al primo piano), Airoldi lo sta seguendo con alcuni collaboratori, Gilli a casa con la famiglia. Novella Ciceroni ha iniziato la mattinata a scuola mentre Luca Longinotti si è presentato al seggio della Damiano Chiesa.

Ma i trend? Indiscrezioni e giornalisti confermano: ballottaggio per Airoldi e Fagioli (con il candidato del Pd che potrebbe essere avanti= e ottimo risultato per Obiettivo Saronno e la sua candidata Novella Ciceroni.