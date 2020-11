Un kg di riso per sostenere i progetti dell’associazione dei ragazzi autistici di Solaro

SOLARO – Si chiude positivamente l’iniziativa pre-natalizia dell’associazione IN X AUT-Integrazione e solidarietà per l’Autismo ODV. I volontari hanno proposto la vendita di sacchetti di riso a sostegno dei progetti in favore dei ragazzi autistici che la frequentano. “Abbiamo RISO per una cosa seria” è la raccolta fondi promossa dal gruppo con l’obiettivo si sostenere il progetto ludico-ricreativo “Un sabato speciale”.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto propone a nove giovani autistici e con disabilità intellettiva dei pomeriggi di svago e socializzazione (da ottobre 2020 a maggio 2021, per un totale di 16 sabati complessivi) grazie ad attività come la cucina, le passeggiate nel Parco Groane e la creazione artistica. «La raccolta fondi sopra citata chiedeva una donazione in cambio di confezioni natalizie di riso da un chilo», spiega la responsabile Daniela Bettelli. «Avviata ad ottobre, la raccolta fondi si è conclusa felicemente con l’esaurimento del riso disponibile. Per questo vogliamo ringraziare pubblicamente tutti quanti hanno aderito, dopo aver inviato loro una lettera personale».

17112020