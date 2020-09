SARONNO – Serata “speciale”, per diversi motivi, questa sera allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi dove alle 20.30 si accendono i riflettori per una partita amichevole. Incontro internazionale, considerato che il Fbc Saronno riceve la squadra del Morbio, proveniente dal Canton Ticino e che partecipa al campionato di Seconda lega regionale svizzera.



Su ilSaronno la diretta dell’incontro. Per l’allenatore saronnese Gianpaolo Chiodini una occasione per rivedere all’opera la propria squadra in vista del debutto domenica prossima nel campionato di Prima categoria contro il Portichetto Luisago; per la società un test anche organizzativo in vista di tale appuntamento. Contro il Morbio infatti sono previste le “porte aperte” al pubblico, con ingresso gratuito, ed il rispetto di tutti i protocolli anti-covid. Già nei giorni scorsi la società ha fatto realizzare l’adeguata segnaletica in tribuna, con una chiara indicazione riguardo a dove ci si può sedere e dove non ci si può sedere, per garantire il distanziamento.

