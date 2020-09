SARONNO – L’undicesima edizione dell’ormai tradizionale torneo di Burraco della Croce rossa saronnese in questo 2020 non ci sarà. Lo annuncia con una nota la stessa Cri.

Gentili cittadini,

con grande rammarico, a causa delle note restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso, quest’anno non si svolgerà il tradizionale “Torneo di Burraco” in ricordo di Piera Canti, solitamente organizzato nel mese di Novembre dal nostro Comitato della Croce rossa.

Invitiamo comunque la cittadinanza tutta a sostenere le attività del Comitato di Saronno di Croce rossa italiana. Il vostro sostegno è fondamentale per consentirci di prestare servizio sul territorio e acquistare dispositivi e mezzi utili a tal fine. Con l’augurio che l’undicesimo torneo possa svolgersi quanto prima, magari già in primavera, cogliamo l’occasione per ringraziare la famiglia Canti, gli sponsor e i partecipanti che in tutti questi anni hanno dato il loro grande contributo.

(foto archivio: i volontari della Croce rossa saronnese durante l’emergenza coronavirus)

