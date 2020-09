ORIGGIO – L’Under 15 dell’Airoldi Origgio femminile entra sempre di più nel vivo del programma di test match previsti per la stagione e che porteranno all’avventura del campionato 20/21. Questo fine settimana l’Airoldi ha ospitato le ragazze del Tabiago, ottima realtà affermata nel panorama del calcio femminile e che l’anno scorso ha chiuso brillantemente il campionato Figc di categoria. La partita finisce 5-5, risultato che premia entrambe le formazioni e fa ben sperare mister Pirovano in vista del campionato.

La realtà del calcio femminile dell’Airoldi è sempre più convincente e settimana dopo settimana consolida gruppi e risultati in allenamento e sul campo. “Se vuoi informazioni chiama 3477628169 le squadre dell’Airoldi Origgio ti aspettano” dicono i dirigenti origgesi.

“Siamo in un periodo denso di amichevoli, che da una parte ci permettono un ritorno alla “normalità” e dall’altra permettono alle nostre ragazze di fare quello che amano, giocare a calcio con coetanei. Sempre nel rispetto delle normative covid, anche questo fine settimana tutte le squadre femminili dell’Airoldi Calcio sono state impegnate sui campi, con risultati soddisfacenti” rilevano i dirigenti origgesi.

29092020