Dal Pozzo, festa sentita anche con le restrizioni Covid

CERIANO LAGHETTO – Quest’anno, anche la tradizionale Festa di San Michele in frazione Dal Pozzo ha dovuto fare i conti con le limitazioni imposte dal contenimento del contagio di Covid 19. Il programma ridotto drasticamente e limitato ai soli appuntamenti religiosi, non ha però impedito la numerosa partecipazione tra i residenti della frazione, dove questa ricorrenza è particolarmente sentita. Gli appuntamenti sono iniziati giovedì sera con la preghiera della corona angelica per San Michele e sono proseguiti per l’intero fine settimana, con la chiusura, lunedì sera, affidata alla tradizionale messa per tutti i defunti.

Nella giornata di domenica 27 si sono susseguite la messa solenne al mattino e i vespri nel tardo pomeriggio alla presenza del parroco don Giuseppe Collini. “E’ stata una festa particolare, ci sono mancati molti momenti che facevano parte della nostra tradizione, dalle serate in allegria al pranzo della domenica fino ai giochi e la processione con la statua di San Michele, a cui abbiamo dovuto rinunciare per il rispetto delle norme anti-Covid – spiega l’assessore comunale alla frazione, Nenna Imperato, che aggiunge – Abbiamo rinunciato spontaneamente anche agli addobbi per le vie del paese, come segno di rispetto per le tante persone vittime di questo virus”. “E’ stato comunque molto bello vedere la partecipazione di tutta la frazione ai diversi momenti religiosi, a sottolineare l’attaccamento di questa frazione alle sue tradizioni e alle sue radici”.

30092020