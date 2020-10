Calcio serie D, la Caronnese anticipa col Bra

CARONNO PERTUSELLA – “La Caronnese giocherà sul campo del Bra la seconda giornata di campionato che verrà anticipata a sabato 3 ottobre, fischio d’inizio alle 15″. A comunicarlo è la società rossoblù di corso della Vittoria.

Cancellata per l’emergenza covid la Coppa Italia di categoria, la Caronnese ha debuttato domenica scorsa in campionato, di fronte al pubblico amico, con una convincente vittoria sulla comunque abbordabile formazioine del Derthona: è finita con un netto 4-0. Vittorioso anche il Bra, che da parte sua ha giocato in trasferta contro la compagine ligure dell’Imperia.

Serie D, girone A, ecco il riepilogo del risultati della prima giornata di campionato: Caronnese-Derthona 4-0, Folgore Caratese-Borgosesia 2-2, Fossano-Saluzzo 1-0, Imperia-Bra 1-2, Legnano-Arconatese 1-1, Pont Donnaz-Chieri 3-1, Sestri Levante-Varese 1-0, Vado-Castellanzese 1-1, mercoledì 14 ottobre Casale-Gozzano e Sanremese-Lavagnese. Classifica: Caronnese, Pont Donnaz, Bra, Fossano, Sestri 3 punti, Borgosesia, Folgore, Arconatese, Castellanzese, Legnano e Vado 1, Casale, Gozzano, Lavagnese, Sanremese, Imperia, Varese, Saluzzo, Chieri e Derthona 0.

(foto archivio: azione di gioco della Caronnese)

