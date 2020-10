SARONNO – “Tutti i saronnesi sono invitati per la chiusura della campagna elettorale a sostegno di Fagioli sindaco

venerdì 2 ottobre dalle 18 alle 20 a Saronno in corso Italia 150, all’altezza della tabaccheria con dehor. Previsto comizio finale con appello al voto per Fagioli sindaco”. Lo si legge in una nota della Lega, che assieme a Forza italia, Fratelli d’Italia e Saronno al centro sostiene la candidatura di Alessandro Fagioli al ballottaggio previsto il 4 e 5 ottobre, “contro” l’altro candidato arrivato in “finale” ovvero Augusto Airoldi, che da parte sua è supportato dalla civica Airoldi sindaco, da Pd, [email protected], Obiettivo Saronno, Con Saronno, Italia viva, Più Europa.

La campagna elettorale è dunque agli sgoccioli, sabato giornata di “silenzio” per poi seguire domenica, e lunedì, le votazioni che porteranno alla nomina del sindaco di Saronno, ed anche del nuovo consiglio comunale.

(foto archivio: precedente gazebo dei sostenitori di Alessandro Fagioli. Fagioli è il sindaco uscente di Saronno)

01102020