LIMBIATE – Mobilitazione ieri sera a Limbiate, sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Lazzate: tutto per soccorrere un uomo, chiuso in casa e che stava male. Molti i mezzi di soccorso che sono arrivati sul posto e dunque l’intervento non è assolutamente passato inosservato, in via Roma, anzi attirando la curiosità di molti cittadini. Non è comunque mancato il lieto fine.

Prima ad intervenire era stata una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza per eseguire nei confronti dell’uomo un tso, ovvero un trattamento sanitario obbligatorio: il diretto interessato però si è barricato in casa. Temendo il peggio i pompieri hanno anche posizionato un enorme custino gonfiabile sotto le finestre della casa dell’uomo. Tutto comunque è finito bene, i vigili del fuoco sono entrati dsa una finestra ed hanno aperto ai soccorritori. A seguire il trasporto in ospedale.

(foto: i mezzi di soccorso impegnati in via Roma a Limbiate ieri sera)

01102020