SOLARO – È stata prorogata sino al 31 dicembre 2020 l’esenzione dal Cosap, il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le imprese di pubblico esercizio.

Stante la proroga, per accedere all’esonero del pagamento i commercianti che hanno presentato la richiesta per il periodo precedente non dovranno fornire ulteriore documentazione.

“Il sostegno agli esercizi commerciali di Solaro – spiega Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio – un punto fermo dell’impegno amministrativo del nostro gruppo e dev’esserlo a maggior ragione oggi, in questo periodo di crisi. Pensiamo che la proroga sino al 31 dicembre 2020 sia un atto concreto e importante. I cittadini hanno apprezzato l’iniziativa e sono contento che ci si sia accorti di questo cambiamento positivo che ha reso ancora più piacevole vivere Solaro durante un’estate difficile e piena di limitazioni. Resto convinto che vedere le persone sedute ad un tavolino a godersi il caffè, al posto delle auto parcheggiate, dia poi un impatto visivo completamente diverso.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i nostri commercianti un buon lavoro anche durante l’autunno».