Il direttivo di Con Saronno lista civica di centro ritiene doveroso intervenire sui recenti avvenimenti politici cittadini.

Ci preme sottolineare che in questo festival della retorica polemica l’unico assente è proprio il commercio, che I tanto esigenti sostenitori non sanno spiegare come rinvigorire. Per un non-problema è scoppiata la guerra, con tutte le conseguenze che ciò può comportare. C’è davvero da domandarsi, come probabilmente si domandano i cittadini attoniti, se in Consiglio Comunale si intendesse discutere di misure concrete per il sostegno dell’economia saronnese – il che sarebbe un confronto di idee auspicabile ed arricchente – o se, come pare purtroppo, si sia voluto soltanto sparare bombe e bombette in politichese, per far emergere la smania di protagonismi di alcuni in perenne stato d’allarme e di pretese e, dall’altra parte, per regalare una facile “vittoria” ad un’opposizione priva di consistenza e ricca solo di inutili formalismi. Il senso delle istituzioni è tutt’altra cosa e non si accompagna ai colpi di teatro, dietro cui non c’è nulla, men che meno la dimostrata e ragionata capacità di amministrare e la responsabilità di governare una comunità come quella saronnese.

Tutto è migliorabile, anche l’attenzione al commercio, senza perdere però bussola, perché il tessuto sociale saronnese è composto di tante realtà, non solo di una. Polemizzare sull’attribuzione di una delega ad un assessore piuttosto che ad un altro serve solo a distogliere l’attenzione dai veri problemi, non a risolverli.

Non sarebbe stato tanto meglio individuare misure efficaci e condivise per proseguire su una comunque già percorsa strada per il rilancio del commercio? Si è preferita la polemica fine a se stessa, che nulla apporta di significativo. È questa l’azione politica che i Saronnesi giudicheranno, non i protagonismi e gli egoismi di lista e di singoli Consiglieri. Il tempo, breve, dirà se si è trattato di una tempesta in un bicchiere d’acqua o se si è volutamente minata un’alleanza e la figura del Capo dell’amministrazione. Da parte nostra, eviteremo prove muscolari e continueremo a richiamare al senso di responsabilità in questo difficile e mai provato periodo di pandemia. Ci auguriamo di essere ascoltati.