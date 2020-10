SARONNO – Dopo le segnalazioni dei saronnesi Legambiente è pronta a mettersi al lavoro. Per la giornata di “Puliamo il Mondo” il sodalizio saronnese si ritroverà domenica 4 ottobre alle ore 14 all’ingresso del Parco dei Frati, Piazza Unità D’Italia 3 a Saronno, per pulire insieme uno spazio verde della nostra città.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini interessati.

“Forniremo – spiegano gli organizzatori – il materiale per la raccolta (sacchi e guanti personali) ma vi ricordiamo di dotarvi ed indossare la mascherina personale”

In caso di maltempo l’evento verrà spostato a data da destinarsi.

Ecco perché, come esorta l’associazione, il passaparola è importante: “Più siamo più puliamo!”, ricorda l’appello di Ambiente Saronno che, in linea con l’emergenza ambientale, richiama la cittadinanza a collaborare insieme per rendere Saronno e il pianeta più pulito.

Evento in collaborazione con il Comune di Saronno.#puliamoilmondo2020 #puliamoilmondo #ambientesaronno #volontariato #attivazione #collaborazione #perunasaronnopiùpulita #lunionefalaforza Mostra meno

(foto archivio)