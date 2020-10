LAZZATE – Si chiama Celtica, ha sede a Lazzate ma gioca in casa a Cermenate: non è solo l’avversario domenicale del Dal Pozzo alla prima giornata del campionato di Terza categoria (che inizia domenica) ma anche la nuova realtà sportiva della zona.

Il direttore generale della Celtica è Luigi Dipasquale, ex calciatore di serie A, ha giocato anche nel Brescia e che si divertirà anche come giocatore nel ruolo di attaccante. Classe 1980, è ancora in gran forma e vuole portare la propria esperienza; l’anno scorso aveva giocato in Prima categoria nella Virtus San Ferdinando in Puglia. Presidente è invece un imprenditore di Lazzate, Matteo D’Angelo. Che non hai mai nascosto di volere puntare in alto, la Celtica – la cui rosa è formata quasi per intero da giocatori provenienti da categorie superiori – potrebbe essere la squadra da battere del girone.

Per la Celtica, dunque, debutto in campionato domani, sul campo del Villaggio Sole di Limbiate, “casa” della Frazione calcistica Dal Pozzo.

(foto dal sito ufficiale del club: la formazione della Celtica)

