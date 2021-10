x

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “Ieri abbiamo manifestato a Brescia, oggi in Tribunale a Monza nuova udienza per la violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, ovvero attività antisindacale . Siamo in prima linea a difendere il diritto di 152 lavoratori a conservare il loro posto di lavoro”. A fare il punto delle iniziative promosse ai sindacati con i lavoratori contro la chiusura della Gianetti ruote è il segretario provinciale della Fiom Cgil, Pietro Occhiuto.

“Come dice Francesca Re David, segretaria generale della Fiom Cgil, non c’è alcun motivo per cui i due stabilimenti, quello di Ceriano e quello di Carpenedolo, debbano chiudere ed è necessario l’intervento urgente del Governo affinché metta in campo gli strumenti necessari per affrontare la fase di transizione industriale del settore automotive e per tenere aperte le fabbriche”.