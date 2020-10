SARONNO – “Apprendiamo con piacere che in Lombardia molti sindaci sostenuti da Lega e Fratelli d’Italia (i partiti dei cacciatori) non sono stati confermati alle elezioni”

Inizia così la nota di 100%animalisti in merito al risultato elettorale.

“Fra i trombati c’è pure il sindaco di Saronno, Fagioli, che se non è personalmente cacciatore, non ha certo mostrato interesse e sensibilità verso gli animali.

E per questo è stato da noi più volte contestato.

In particolare, ha permesso lo svolgimento della Sagra di S. Antonio, con l’esposizione di animali in gabbie, e l’uso di animali nel corteo storico in condizioni di disagio, paura, e pericolo, come ha dimostrato l’incidente di due anni fa”

Gli animalisti proseguono ricordando alcune controverse dichiarazioni di Fagioli.

“Ora speriamo che il nuovo sindaco, Augusto Airoldi, cambi rotta: che mostri sensibilità e interesse per il benessere animali, ed elimini la presenza di pecore, buoi, conigli, cavalli dalla gogna e dal corteo. La festa non ne perderebbe in spettacolarità, ma ne guadagnerebbe: in civiltà.

Nei prossimi giorni chiederemo ufficialmente di poter essere ricevuti dal nuovo Sindaco di Saronno”.

06102020