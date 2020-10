SARONNO – A piedi dal Santuario di Saronno al Santuario di Guanzate: è la proposta realizzata, con il patrocinio del consorzio Parco Lura, dall’associazione Iubilantes.

Un’iniziativa piena di suggestioni che porta “da una splendida “reggia dei miracoli” ed una dolce “Madonna del Latte”. Due edifici di culto che hanno in comune, il periodo di nascita (gli ultimi anni del Quattrocento) segnati da fervore mariano e da frequenti prodigi mariani. Ad unire i due santuari una antica via di commerci fra Lombardia e Ticino, dove i santuari scandivano mercati, fiere e tappe”

Sarà proposta una piacevole passeggiata “su una via pianeggiante fatta per carri e cavallanti, ancora ben visibile e presente nella toponomastica locale in un percorso da riscoprire e valorizzare”.

Il programma prevede il ritrovo alle 9,30 al Santuario di Saronno. Sono previste visite guidate: al Santuario di Saronno, a Lomazzo al complesso ex Somaini e al Santuario di Guanzate.

Sarà consentita la partecipazione al massimo a 20 persone per garantire il rispetto delle norme anticovid. C’è l’obbligo dispositivi protezione anticovid come da normativa vigente, e compilazione scheda dati sanitari con dichiarazione e liberatoria.

Il percorso sarà di circa 16 chilometri pianeggianti, è previsto il pranzo a sacco con mele direttamente dal produttore e sacchetto pic-nic con cibi di produzione locale (Costi: 10 € sacchetto lunch; costo mele (s.q.). A richiesta, su prenotazione, a sostegno dei produttori locali).

Durata circa 4:30 con visite e soste escluse. costi 10 euro visite guidate ai santuari e costi assicurativi; + 10 euro (sacchetto lunch con prodotti locali)+ le mele (costo s.q.).

Info e iscrizioni, obbligatorie, chiamando il 031279684 o sul sito www.iubilantes.it