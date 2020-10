CARONNO PERTUSELLA – Infortunio in una ditta della zona industriale di Caronno Pertusella dove questa mattina sono accorse una ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica proveniente da Garbagnate Milanese. La mobilitazione a seguito della richiesta di aiuto dei colleghi di lavoro dell’uomo, di 63 anni, che nel plesso lavorarivo di via Lambro è rimasto vittima di una caduta accidentale.

Dopo i primi interventi sul posto, i soccorritori hanno contattato la centrale operativa di Areu, il centralino regionale delle emergenze sanitarie, per avere notizia sulle disponibilità al ricovero da parte degli ospedali della zona. Il ferito è stato infine trasportato all’ospedale garbagnatese, che si trova nelle immediate vicinanze: il sessantatreenne non è apparso in pericolo di vita ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso dal personale del nosocomio di Garbagnate Milanese.

(foto archivio: ambulanza ed automedica in servizio sul territorio, in occasione di una precedente emergenza di carattere sanitario)

07102020