SARONNO – Ha suscitato non poca agitazione ieri mattina in piazza Libertà la “performance” di un 37enne saronnese che intorno alle 11 si è slacciato i pantaloni ed è rimasto con le parti intime in vista.

E’ successo tutto intorno alle 11. Il blitz non è sfuggito alle tante persone presenti che si sono subito avvicinati al saronnese per chiedegli di rivestirsi. Alla sua risposta negativa, anzi urlata, in molti dei presenti si sono agitati ma fortunatamente è intervenuta la polizia locale. Con gli agenti il 37enne è stato molto collaborativo. Si è riallacciato i pantaloni ed è salito in auto. E’ stato accompagnato al comando di piazza Repubblica dove è stato identificato. La sua posizione è al vaglio della polizia locale e potrebbe ritrovarsi con una multa.

In frattempo in piazza è tornata la calma anzi poco per volta, visto anche l’orario, ha iniziato a svuotarsi.

(foto: l’auto della polizia locale intervenuta in piazza Libertà)