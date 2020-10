SARONNO – Il cinema Silvio Pellico di Saronno apre il proprio film festival, “Liberazioni”. Il festival cinematografico saronnese prevede la proiezione di quattro film, uno ogni secondo mercoledì del mese, a partire da ottobre.

Domani, alle 21, è prevista la proiezione di “The Milly Way”, in presenza del regista Luigi D’Alife.

Si prosegue l’undici novembre, con “XIII Emendamento”, un documentario che analizza la criminalizzazione degli afroamericani con occhio politico e storico.

Per il nove dicembre, il cinema propone al pubblico un film storico che racconta la condizione degli italiani immigrati clandestinamente in Svizzera tra gli anni 1950 e 1980, dal titolo “Non fare rumore”. Anche per questo appuntamento si prevede la presenza della autrice, Alessandra Rossi.

A concludere il festival, un incontro particolare: una testimonianza diretta della situazione di povertà delle fasce sociali più povere del Brasile, accompagnata dalla visione del film “Trash”, la storia di due bambini calati in queste realtà dimenticate.

Per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle norme anticontagio anche all’interno delle biglietterie, il cinema propone due tipi di biglietto: singolo, al costo di 5 euro, o l’abbonamento ai quattro film per 20 euro.

