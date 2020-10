TURATE – Sono una ottantina i bimbi della scuola primaria di Turate che sono stati messi in quarantena da Ats Insubria. A fare il punto della situazione, ieri, il dirigente scolastico, Angela Serena Ildos.

Si avvisano le famiglie degli alunni che in seguito a un caso di positività al covid nel corpo docente l’Ats ha disposto l’isolamento dei bambini di quarta elementare a partire da oggi, lunedì 12 ottobre.

I bambini di quarta devono restare al proprio domicilio, fino a nuova comunicazione. I familiari dei bambini di quarta non sono soggetti ad alcuna limitazione. Gli alunni delle altre classi non sono soggetti ad alcuna limitazione. Si tratta di una misura cautelativa a scopo di prevenzione, in attesa che si concluda l’inchiesta epidemiologica con cui l’Ats traccia i “contatti stretti” e stabilisce se è necessario restare in quarantena o effettuare tamponi. Ats comunicherà queste informazioni direttamente agli interessati. L’Ats è stata interpellata anche in merito alla possibilità di accedere ai “permessi covid” per i genitori lavoratori che hanno i bambini a casa in questa fase cautelativa, così come avviene in caso di quarantena vera e propria. Sarà nostra cura tenervi informati anche su questo punto.

