SARONNO / BUSTO ARSIZIO – Sono stati ormai riaperti sia all’ospedale di Saronno che in quello di Busto Arsizio i reparti covid: quello bustocco ha 19 posti che sono già occupati mentre a Saronno sono stati portati i pazienti dell’Ortopedia di Gallarate che al test sono risultati positivi (si tratterebbe di 4 persone) e sono ora sottoposti ad ulteriori accertamenti; e chi ha sintomi compatibili ed è in attesa dell’esito del tampone. Comunque sia, l’Asst Valle Olona, che gestisce gli ospedali della zona, si sta preparando per una eventuale “seconda ondata”. A Busto i 19 posti sono pieni dallo scorso fine settimana e così, sempre nell’edificio del reparto infettivi, di sta preparando un nuovo settore, con ulteriori 14 posti.

Si tratta, giusto rilevarlo, di pazienti che non sono in gravi condizioni, se non del tutto asintomatici. Per ora non ne risultano ricoverati in terapia intensiva e nel caso ce ne fossero, in questa fase verrebbero indirizzati all’ospedale “Sacco” di Milano, come era accaduto a febbraio nei primi momenti della pandemia.

(foto archivio: l’ospedale di Busto Arsizio)

14102020