SARONNO – Fervono i preparativi per il passaggio, nella giornata di venerdì 23 ottobre, del Giro d’Italia dal territorio comunale di Saronno.

Secondo la cronotabella del Giro l’arrivo della carovana della città degli amaretti dovrebbe avvenire tra le 12,33 e le 12,48. Insolito il percorso: venerdì andrà in scena la tappa Morbegno-Asti. Costeggiando il lago di Como la carovana rosa si allontanerà dall’omonima città per passare da Fino Mornasco e Bregnano, a seguire in giù per arrivare a Saronno e poi alla periferia ovest di Milano. Scendendo verso sud la carovana passerà da Vigevano per poi arrivare alla destinazione.

Nel dettaglio a Saronno i ciclisti entreranno in via Larga per proseguire su via Miola, via Piave, viale Lombardia e via Varese nel tratto tra via Milano e il confine con Caronno Pertusella. Come è prevedibile ci saranno specifiche modifiche alle regole di sosta e di circolazione per permettere il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione.

In sostanza:

– dalle 9 alle 13.30 nelle vie e piazze: via Larga, via Miola, via Piave, viale Lombardia e via Varese (tratto tra via Milano e confine con Caronno Pertusella) sono vietate la circolazione veicolare e la sosta in regime di rimozione forzata;

– Dalle 9 alle 13.30 Le vie che insistono sull’ultimo tratto di via Larga, ossia via Como, Donati, Venezia, Radice, Trieste, Lattuada,

Prampolini, Pozzo, Trento, Pio XI, Brianza, Frua sono strade a fondo chiuso; i veicoli provenienti da via San Francesco sono deviati in via Volta direzione Rovello Porro; i veicoli provenienti da via Frua sono deviati in via Stoppani direzione Via Don Bellavita/San Francesco;

– Dalle 9 alle 13.30: le vie che insistono su via Miola (Stoppani, Don Mazzolari, San Dalmazio, Don Marzorati, Bergamo, Parini), sono strade a fondo chiuso; via Bergamo (tratto compreso tra Via Miola e confine con Ceriano Laghetto) è strada a fondo chiuso su via Miola; transenne di prechiusura saranno posizionate alla rotatoria con SP 31 bis; i veicoli provenienti da via Parini sono deviati in via

Visconti;via Parini (tratto compreso tra via Miola e via Carugati) è a fondo chiuso, doppio senso di circolazione in per i soli residenti;

– Dalle 9 alle ore 13.30 le vie che insistono su via Piave (Roma, Caprera, Catena, Bainsizza, Quasimodo, Petrarca, Carducci, Dante, Ungaretti) sono strade a fondo chiuso; i veicoli provenienti da via Roma sono deviati in via Visconti direzione via Frua e sulla bretella di collegamento Solaro/Ceriano Laghetto/Rovello Porro.

– Dalle 9 alle 13.30: le vie insistenti su viale Lombardia (Grieg, Morandi, San Carlo) sono strade a fondo chiuso, i veicoli provenienti da Solaro sono deviati sulla bretella di collegamento Solaro/Ceriano Laghetto/Rovello Porro.

– Dalle 9 alle 13.30 la via insistenta su via Varese (via Parma) è a fondo chiuso, i veicoli provenienti da autostrada A9 e da

Origgio sono deviati in viale Europa.

– Dalle 9 alle 13.30 le linee di trasporto urbano ed extraurbano subiranno variazioni di percorso