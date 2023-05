x x

SARONNO – Sabato 13 maggio con il patrocinio dell’assessorato allo Sport si terrà il Running day. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono previsti divieti di sosta e transito in diverse aree della città nell’arco della giornata.

Saranno offlimits anche ai residenti della ztl, dalle 8 alle 23, in Villa Gianetti ed in piazza Libertà. Divieto di transito e sosta in regime di rimozione forzata sarà attivo dalle 17 sino alle 23 lungo del percorso ossia corso Italia, piazza Volontari Del Sangue, piazza De Gasperi, vicolo Del Lino (1° percorso), piazza Libertà, corso Italia, via San Giuseppe, via Volonterio, via Ramazzotti, via Pola, viale Rimembranze, piazza Caduti Saronnesi, via V. Monti, via Padre Reina, via Concordia, via D’Annunzio, via Sant’Antonio, via San Giuseppe, via Colombo, via Volta, piazza Aviatori d’Italia, via Cavour, piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza Indipendenza, vicolo del Lino, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vespucci, via Colombo, via Legnani, via P. Monti, via Pellico, piazza Borella, via Gianetti, via Tommaseo, via Manzoni e via Roma.

La viabilità delle zone interessate alla manifestazione potrà subire variazioni o deviazioni lungo gli assi via Volonterio via Prealpi via S. Francesco e via S. Giuseppe. Il percorso sarà delimitato da transenne con la creazione di corridoi protetti e di attraversamento pedonale ogni 25 metri. Tutti i parcheggi a pagamento saranno inattivi dalle 14.30 alle 19.30, con esclusione delle aree interne alla Zona a Traffico Limitato, del parcheggio ubicato in via Pola e del parcheggio ubicato in via Ferrari. Tutti i posteggi a disco orario e riservati a residenti con Pass saranno area a sosta libera dalle 11 sino alle 20.

