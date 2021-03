SARONNO – Si annunciano giornate di passione per la ricerca del parcheggio nel quartiere della stazione centrale di piazza Cadorna. E’ stata esposta nelle ultime ore la cartellonistica temporanea che annuncia che da domani lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile sarà vietata la sosta (con rimozione forzata) per permettere il rifacimento della segnaletica stradale.

Quindi per porter avere nuove righe, più visibili di quelle attuali, dei parcheggi bianchi, blu e gialli ma anche per le nuove linee di mezzeria sarà necessario lasciare libera la strada e i posti auto dalle 7 alle 20 dei giorni indicati nei diversi cartelli. La cartellonistica fa riferimento all’ordinanza realizzata dall’Amministrazione comunale ad inizio anno per tutte le manutenzione e che viene poi declinata a seconda delle zone e delle date degli interventi.

Stando ai cartelli ad essere interessati dai cantieri stradali saranno piazza Cadorna, via Diaz e via Pola. Ovviamente resta consentita la sosta in orario notturno.

(foto alcuni cartelli che informano sull’apertura del cantiere)