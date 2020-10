SARONNO – Ieri mattina la squadra degli operai si è messa al lavoro per cancellare i graffiti realizzati dagli anarchici che per tre giorni hanno occupato lo stabile di via San Francesco 11. Ieri mattina è sparito sotto uno strato di vernice bianca il maxi graffito bianco e rosso che annunciava il nome dello spazio comune di solidarietà “Ca Libertaria”. Eliminato anche il graffito multicolore realizzato sul muro del garage della palazzina.

L’edificio, già occupato e sgombero in una settimana nel maggio 2018, è stato nuovamente invaso dagli anarchici sabato mattina. Nel weekend si sono susseguiti momenti di incontro, assemblea eventi ed appuntamenti fino a quando martedì mattina non hanno fatto irruzione le forze dell’ordine dopo aver bloccato via San Francesco. In realtà complice il tetto sfondato all’interno dell’edificio non c’erano occupanti. La proprietà ha così provveduto a far murare l’accesso eliminando anche l’allaccio alla rete elettrica.

(foto: la cancellazione dei graffiti dalla palazzina occupata)