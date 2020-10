CARONNO PERTUSELLA – Rinviata di un mese la partita Sestri-Caronnese di serie D, ne dà notizia con una nota la società di Caronno Pertusella. E‘ stata proprio la Caronnese a chiedere il rinvio, alla luce di alcuni accertamenti medici, legati all’epidemia covid, in corso su propri tesserati e dei quali si attendono i risultati.

Come da nota ufficiale ricevuta in data odierna, il Dipartimento Interregionale ha comunicato che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Caronnese, preso atto di documentazione proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente dalla Delivery care, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Sestri Levante-Caronnese in programma domenica 25 ottobre e valida per la 6′ giornata di andata del campionato di Serie D 2020-21, è rinviata al 25 novembre alle 14.30.

(foto archivio: la Caronnese impegnata in un incontro casalingo qualche tempo fa)

