Progetto per aprire un punto tamponi covid nelle Groane, si cercano laboratori interessati

GROANE – I comuni di Ceriano, Cogliate, Misinto e Lazzate uniscono le forze per portare sul territorio un punto per l’esecuzione dei tamponi covid. Comune capofila sarà Cogliate che, con il sindaco Andrea Basilico in prima fila, ha già pubblicato una manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso di spazi idonei. Lo spazio sarà individuato dall’amministrazione comunale, secondo le caratteristiche richieste dalle normative vigenti, in accordo con la società concessionaria. Potrà essere valutata anche l’opportunità di allestire un idoneo spazio in collaborazione con la Protezione Civile. «Il progetto che abbiamo in mente come sindaci delle Groane», spiega il primo cittadino cogliatese, «è quello di offrire in tempi rapidi un presidio sanitario fondamentale per il contenimento dell’epidemia, un servizio che tutti riteniamo importantissimo per la popolazione che intendiamo tutelare».

Gli oneri per l’erogazione della prestazione saranno a carico dei privati cittadini che sceglieranno di sottoporsi al tampone, mentre il laboratorio o i laboratori assegnatari degli spazi dovranno farsi carico della necessaria pulizia e sanificazione degli spazi utilizzati e anche del materiale utilizzato e dovranno essere in grado, in tempi brevi, di sostenere il carico di tamponi richiesto. Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro e non oltre le 12 di giovedì 29 ottobre al protocollo del Comune di Cogliate tramite Pec Istituzionale all’indirizzo [email protected]

27102020