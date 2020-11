SARONNO – Altra impennata dei casi a Saronno, solo oggi un incremento di oltre il 5 per cento sul totale: i dati regionali diffusi nel tardo pomeriggio, infatti, indicano per la città degli amaretti +53 nuovi casi che portano a sforare quota mille dall’inizio della pandemia.

Saronno: 1.021 (968)

In crescita anche Caronno Pertusella. Aumento anche nella confinante Origgio. Incremento anche a Cislago. Ancora aumenti consistenti nelle Groane, come a Limbiate.

Scende dal 21 per cento di ieri al 17,7 di oggi il rapporto fra tamponi effettuati (43.716) e i nuovi positivi 7.758. I guariti/dimessi sono 1.495. I decessi che sono stati registrati oggi sono +96 per un totale complessivo in Lombardia di 17.848.

Scende il totale dei nuovi casi positivi al coronavirus oggi, fra Varesotto, Comasco e Brianza dove comunque si contano altri +1962 casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04112020