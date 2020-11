informazione redazionale

SARONNO – Una campagna pubblicitaria che massimizzi la visibilità riducendo al minimo i costi è la proposta delle Sorelle Giudici, società editrice de ilSaronno, ilGroane e ilTradate, ha pensato per cercare di aiutare le attività commerciali messe in difficoltà dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti limitazioni anticontagio. “Fin da quando la nostra testata è nata ci siamo senti parte della comunità. I lettori ci cliccano, ci raccontano la propria quotidianità, condividono con noi le loro foto, le loro opinioni e commenti. Abbiamo pensato che fosse importante dare un aiuto per questo momento così difficile – spiega Sara Giudici direttrice e fondatrice de ilSaronno – Lo facciamo con pacchetti di pubblicità creati ad hoc e con una serie di sconti perchè, raccontando questo territorio da 8 anni, pensiamo che sia giusto aiutare quelle attività che stanno lottando per la propria sopravvivenza e che lo fanno garantendo la sicurezza dei propri dipendenti e degli utenti”.

Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] oppure chiamare il 3496068062