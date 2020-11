SARONNO – Indovinelli e stregoneria al Museo Gianetti, dove nella giornata di Halloween i più piccini hanno avuto la possibilità di passare un pomeriggio spaventoso percorrendo i corridoi tra le ceramiche, risolvendo enigmi. L’evento “La paura fa museo” ha permesso ai bimbi di festeggiare Halloween in sicurezza: ingressi contingentati, mascherine e distanziamento sociale; tutto sotto il motto di #unitimainsicurezza.

Il percorso è stato disponibile dalle 15 alle 17: risolvendo indovinelli e raccogliendo indizi, i piccoli investigatori hanno ottenuto, ad ogni risposta corretta, un elemento fondamentale per costruire la “Lanterna Spaventosa”.

Ma il museo non dimentica anche i bambini che sono rimasti a casa: alle 18 dello stesso giorno sulle pagine YouTube e Facebook del museo, sono stati pubblicati dei video tutorial che aiutano a costruire la lanterna a casa, per passare un Halloween spaventoso in compagnia di tutta la famiglia.

(In foto: dalla pagina Facebook del museo, i bambini nelle sale del Museo Gianetti nel giorno di Halloween.)

03112020