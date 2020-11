SARONNO – Grande mobilitazione ieri sera, intorno alle 22, nei pressi dell’intersezione tra via San Giuseppe e via Volonterio teatro di un nuovo incidente. La dinamica sarà ricostruita, con le relative responsabilità, dagli uomini della polizia locale che arrivati sul posto hanno trovato una vettura finita contro un muro. A bordo un 29enne decisamente provato e spaventato tanto che è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

Il personale sanitario ha presto rassicurato tutti i presenti sulle condizioni del ragazzo che è stato comunque portato al pronto soccorso cittadino per alcuni accertamenti. La polizia locale ha effettuato tutti i rilievi e raccolto le testimonianze del conducente dell’auto finita contro il palo e anche della giovane alla guida della Smart ferma nei pressi dell’intersezione. Secondo alcuni passanti per evitare l’impatto con la Smart il conducente del suv avrebbe sterzato finendo contro il palo. E’ l’ennesimo incidente avvenuto in via Volontorio nei pressi dell’interzione con via San Giuseppe. Per la precisione l’auto si è schiantata sul muro sotto il cartello toponomastico di via Sant’Antonio.