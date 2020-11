SARONNO – Come a Castellanza ed in altre località della Lombardia, mattina di super lavoro quella odierna al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella: attorno alle 11 si è anche creata una coda di ambulanze – ad un certo punto erano una mezza dozzina quelle che attendevano il loro turno ed a quanto pare soprattutto provenienti dal Milanese – nei vialetto del complesso ospedaliero di piazza Borella, mezzi che attendevano di consegnare i pazienti al pronto soccorso. Che già ieri pomeriggio e poi nel corso della mattinata di oggi rientra tra quelli definiti “sovraffollati”, in base alle rilevazioni di Regione Lombardia: alle 15.30 si contavano in reparto 47 pazienti, 10 in attesa e 37 in trattamento; fra essi 6 in codice rosso, 23 in codice gialli, 8 in codice verde. Ovviamente non tutti con sintomi compatibili con il covid ma anche per altre patologie.

