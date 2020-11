Parchi cittadini chiusi dopo le 18 a Limbiate

LIMBIATE – E’ stata firmata ieri 9 novembre ed è in essere quindi dalla giornata odierna l’ordinanza con cui, tutti i giorni, dalle 18 vengono chiusi i parchi cittadini di Limbiate.

Il sindaco Antonio Romeo, in ottemperanza al Dpcm che conferisce ai sindaci la possibilità di introdurre limitazioni territoriali rispetto alle restrizioni previste per la “zona rossa”, ha ritenuto necessario intervenire sui parchi cittadini, dove, anche dopo l’entrata in vigore del Dpcm stesso, si registrano quotidianamente numerosi ingressi con relativi assembramenti di persone. “I parchi e le aree di verde attrezzato comunali – si legge sull’ordinanza sindacale – costituiscono un importante elemento attrattore di un numero rilevante di persone, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che gli stessi rappresentano. Si ritiene quindi necessario e urgente realizzare azione di prevenzione rispetto alla possibilità di formazione, in questi spazi, di luoghi di aggregazione, favorevoli all’evolversi del contagio”.

L’ordinanza, che riguarda tutti i parchi del territorio limbiatese, è valida da oggi 10 novembre e sino all’adozione di un nuovo provvedimento sindacale.

