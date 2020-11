LAZZATE – “L’Ardor Lazzate si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa del nostro ex vice presidente Giancarlo Parenti, di 87 anni. A tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze”. Così una nota della società calcistica lazzatese per la scomparsa dello “storico” dirigente del club, grande tifosi della compagine gialloblù che fa base al centro sportivo di via Laratta.

La formazione maggiore dell’Ardor Lazzate milita nel campionato regionale di Eccellenza, alle spalle un ampio settore giovanile che include praticamente tutte le fasce d’età: in questo periodo l’Ardor ha interrotto l’attività a causa dell’emergenza coronavirus, che ha prima fermato tutti i campionati compresi quelli del “vivaio” e poi spinto a bloccare anche le sedute di allenamento; con l’auspicio di ripartire appena possibile, quando la situazione sanitaria tornerà a consentirlo in tutta sicurezza per i tesserati.

(foto archivio: i giocatori dell’Ardor Lazzate in campo allo stadio di via Laratta per una partita)

11112020