SARONNO – Nella tarda serata di lunedì scorso i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Saronno, rispondendo a una richiesta di soccorso hanno arrestato in città un 31enne di origini extracomunitarie. L’uomo qualche ora prima si era appostato nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie che, in procinto di uscire dal portone condominiale veniva bloccata dall’uomo, ricondotta all’interno del condominio all’interno di un seminterrato dove l’ha poi trattenuta per circa un ora tentando di violentarla e minacciandola di morte con un coltello da cucina di grosse dimensioni che aveva al seguito.

Dopo circa un’ora, fingendo di assecondare le richieste dell’ex marito e approfittando di un momento di distrazione dato l’arrivo di un altro condomine, la donna riusciva ad allontanarsi e contattare il 112. I carabinieri del capitano Fortunato Suriano sono prontamente intervenuti ed in poco tempo hanno rintracciato l’uomo che tentava di nascondersi nella tromba delle scale per guadagnare la fuga da un’uscita secondaria. Vistosi scoperto il 31enne, nonostante la presenza dei militari, tentava un’ulteriore aggressione nei confronti della moglie ma prima che potesse raggiungerla veniva immobilizzato e portato in caserma. Gli accertamenti successivi hanno consentito di recuperare il coltello con il quale aveva minacciato la donna e di ricostruire minuziosamente la condotta dell’uomo che al termine delle formalità di rito veniva trasferito nel carcere di Busto Arsizio.

(foto archivio)

11112020