SARONNO – Giorno feriale, pre-festivo o festivo? Non cambia niente nella Saronno deserta per l’emergenza coronavirus, dove la gente – rispettosa delle indicazioni delle autorità sanitarie – sta per la stragrande maggioranza in casa e quasi tutte le attività sono chiuse. Oggi siamo andati a verificare la situazione in una zona solitamente trafficata e dove i pedoni non mancano mai durante il giorno, quelle delle scuole lungo il pedonale viale Santuario, e poi piazza Santuario con un collegio arcivescovile “Castelli”, istituto scolastico di solito pieno di studenti, che come per tutte le altre scuole ha fermato l’attività didattica in loco; e allo svincolo fra via I maggio, via Varese e via Novara, una delle “porte” della città e dove solitamente l’andirivieni di auto non si ferma mani.

Le immagini sono eloquenti: strade e marciapiedi deserti, anche il pedonale viale Santuario è apparso completamente vuoto.

Francesco Mistarini

(foto: alcune immagini nella zona di viale Santuario e via I maggio a Saronno)

28032020