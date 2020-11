SARONNO / LIMBIATE / CARONNO PERTUSELLA / TRADATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / VARESE – Sale tanto tutta la provincia di Varese e non sfuggono a questo incremento le località principali come Saronno, Varese, Busto Arsizio e Gallarate; in forte incremento anche le Groane.

Ecco il quadro degli ultimi dati del tardo pomeriggio di ieri, fra parentesi quelli del giorno prima:

Saronno: 1.488 (1.433)

Caronno Pertusella: 732 (698)

Origgio: 364 (351)

Cislago: 472 (448)

Gerenzano 472 (458)

Tradate: 667 (641)

Varese: 2.306 (2.203)

Busto Arsizio 2.709 (2.609)

Gallarate 1.724 (1.683)

Laveno Mombello 424 (411)

Malnate 715 (685)

Coquio Trevisago 249 (241)

Somma Lombardo 534 (522)

Nel comasco:

Turate 362 (345)

Mozzate 333 (309)

In Brianza:

Limbiate 1.708 (1.621)

Cesano Maderno 1.497 (1.442)

Barlassina 279 (266)

Cogliate 373 (353)

Ceriano Laghetto 273 (250)

Monza 4.581 (4.469)

Desio 1.695 (1.603)

Seregno 1.678 (1.620)

Lissone 1.747 (1.646)

Brugherio 1.326 (1.289)

Giussano 1.060 (1.024)

Superano le diecimila unità, i nuovi positivi rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Infatti, su 55.636 tamponi effettuati oggi, i nuovi positivi raggiungono quota 10.634; per un rapporto pari al 19,1 per cento. Milano supera ancora i quattromila contagi, di cui 1.973 nella città. Monza e Brianza e Varese vedono entrambe più di mille contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

