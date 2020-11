CARONNO PERTUSELLA – “Vincere a Varese è una bella soddisfazione, oltre tutto contro un Varese che comincia a stare bene: la classifica non conta, è una squadra importante”. Così l’allenatore della Caronnese, Roberto Gatti, dopo il successo in trasferta, 1-0, contro i biancorossi, nel recupero di mercoledì pomeriggio della 4′ giornata del campionato di serie D.

Prosegue Gatti: “Della Caronnese mi è piaciuta la prova soprattutto del primo tempo, non dimentichiamo che eravamo fermo ormai da un mese e un giorno per i vari rinvii dovuti alla situazione coronavirus; chi ha giocato ha fatto molto bene e mi ha fatto piacere anche rivedere in campo Corno, che era fermo da un mesetto. Espugnare un campo cosi contro formazione tanto aggressiva come il Varese è stato sicuramente molto bello. Abbiamo giocato con uno schieramento ordinato, nel modo che sappiamo”.

Classifica: Bra e Pont Donnaz 13, Sanremese e Gozzano 12, Derthona 11, Caronnese e Imperia 9, Castellanzese. Borgosesia e Chieri 8, Saluzzo e Lavagnese 7, Legnano, Arconatese, Folgore Caratese e Sestri Levante 6, Vado 5, Fossano 3, Casale 1, Varese 0.

