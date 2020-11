Caso sede scout Groane, il presidente Campi spiega la mancata concessione e le possibili soluzioni

GROANE – Nel corso dell’ultima Comunità del Parco che si è tenuta martedì mattina il presidente Emiliano Campi ha relazionato i sindaci circa la scadenza della convenzione con i gruppi scout che utilizzavano la palazzina situata all’interno del Centro Parco Polveriera. La convenzione non è stata rinnovata perché è intenzione del Consiglio di Gestione adibire nuovamente la struttura che dà sulla pista ciclabile numero 1 del Parco a infopoint.

«Abbiamo già fissato per martedì 24 novembre un incontro con le associazioni scout firmatarie aperto anche a quei sindaci che fossero intenzionati a partecipare – spiega il presidente. È intenzione di questo Consiglio di Gestione riaprire il punto informazioni rivolto agli utenti del Parco, una possibilità inserita anche all’interno della convenzione stipulata tre anni fa con le associazioni scout che però non sono in grado di garantirne l’apertura il sabato e la domenica sostanzialmente per mancanza di personale. Siamo intenzionati a farlo con il nostro di personale e con le Guardie Ecologiche Volontarie in modo tale da fornire ai cittadini che soprattutto nei fine settimana frequentano la nostra area protetta un punto di riferimento informativo. La motivazione è questa. Alla scadenza della durata della convenzione abbiamo comunicato alle associazioni firmatarie che dal 2021 non potranno utilizzare la palazzina per le loro attività visto che il Consiglio di Gestione, all’unanimità intende riaprire lì l’infopoint. E martedì ci siederemo intorno a un tavolo per cercare nuovi soluzioni».

