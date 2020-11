SARONNO – “Questa mattina si è verificato un inaccettabile assembramento alla palestra della ex Pizzigoni dove un gruppo di medici di medicina generale sta praticando le vaccinazioni anti influenzali ai propri pazienti”.

Inizia così la nota del sindaco Augusto Airoldi su quanto accaduto stamattina nella casa delle associazioni di via Parini dove sono stati allestiti gli ambulatori vaccinali.

“La modalità di prenotazione delle vaccinazioni utilizzata questa mattina, differente da quanto fatto fino ad ora, ha favorito l’assembramento. L’intervento pressoché immediato della polizia locale ha riportato la situazione nella norma, condizione indispensabile per il prosieguo della campagna vaccinale nella struttura messa a disposizione dall’Amministrazione.

Invito ancora una volta i cittadini al rispetto delle regole di distanziamento fisico: non corriamo il rischio di vanificare i risultati che, tutti assieme, stiamo faticosamente ottenendo.

Da ultimo invito i medici a continuare ad utilizzare modalità di convocazione dei loro pazienti in grado di prevenire situazioni a rischio, come peraltro fatto in precedenza”

21112020