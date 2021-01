Bilancio annuale della Polizia Locale a Cogliate, tra covid e scarichi abusivi

COGLIATE – Il bilancio dell’attività della Polizia Locale è stato sintetizzazione dall’ufficiale in comando Giuseppe Doninelli nella classica relazione di fine anno.

Le attività di controllo stradale diurna e serale finalizzate al contrasto delle condotte poste in essere in violazione alle norme del codice della strada che hanno ricadute negative sull’incidentalità stradale, hanno portato gli operatori ad operare parecchi controlli nel periodo gennaio – dicembre 2021 effettuando 89 posti di controllo, per un totale di 687 veicoli controllati.

Dal 24 febbraio sino a fine anno, in relazione alla emergenza richiamata covid19, sono stati effettuati mirati controlli atti a limitare gli spostamenti personali oltre a controlli sulle attività commerciali presenti sul territorio comunale, per un totale di 556 persone controllate e 176 verifiche nelle attività.

Nel corso dell’anno 2020, utilizzando i due veicoli in dotazione sono stati percorsi in totale 15.761 km. Il servizio ha portato nel periodo all’elevazione di 164 violazioni con due sequestri di veicoli, per la maggior parte contestate immediatamente, con un importo accertato pari a 16.734 euro. Per quanto riguarda il covid sono state elevate 14 violazioni. Mentre sei, per 1500 euro di sanzioni, sono arrivate a carico di scaricatori abusivi di rifiuti.

Nel corso dell’anno 2020 si è cercato di adeguare la segnaletica stradale Verticale ed orizzontale, questo ha comportato un impegno economico per un importo ammontante a circa 23mila 859 euro.

«Dalla presente relazione – conclude Doninelli – emerge come dato fondamentale, per l’anno passato, lo scompenso che ha generato la pandemia denominata covid19 sul quotidiano della Polizia Locale e la vastità e complessità dei campi di intervento che impegnano gli operatori, che sono intesi dai cittadini come interpreti competenti del sistema di norme che regolano le controversie. Abitualmente è infatti a loro che il cittadino si rivolge per risolvere i vari problemi che gli si presentano nella vita sociale. Per questa ragione reputo di assoluta priorità la disponibilità verso gli altri quale elemento portante della nostra attività quotidiana».

30012021